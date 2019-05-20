شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتوج ببطولة الجوجيتسو في «زايد الرياضية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تصدرت الإمارات منافسات اليوم الختامي في بطولة الجوجيتسو بدون بدلة، ضمن فعاليات النسخة 23 من بطولة زايد الرياضية والتي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، التي أقيمت على مدار يومين على الصالة الرياضية بالنادي، بمشاركة 450 لاعبا من أندية الدولة والأندية والاكاديميات والعالمية. وخصص اليوم الاخير لمنافسات الحزام البنفسجي والبني والأسود في الأوزان المختلفة.

توج الفائزين الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد الضباط الرمضاني، بحضور يوسف البيرق المنسق العام لبطولة الجوجيتسو وسط حضور جماهيري عريض.

وتصدرت الإمارات البطولة ب 30 ميدالية ملونة، منها 11 ذهبية و11 فضية و8 برونزية. وجمعت 732 نقطة، وحلت البرازيل في المركز الثاني برصيد 14 ميدالية منها 6 ذهبية و4 فضية و4 برونزية بواقع 373 نقطة، وجاءت روسيا ثالثا برصيد 10 ميداليات منها 4 ذهبية و2 فضية و4 برونزية بواقع 211 نقطة.

وعلى مستوى الأكاديميات المحلية حلت أكاديمية الوحدة في المركز الأول وحصدت 12 ميدالية ملونة منها 3 ذهبية و6 فضية و3 برونزية بواقع 260 نقطة، فيما نالت أكاديمية» إي اف ان تي«المركز الثاني وحصدت 8 ميداليات ملونة منها ذهبية و5 فضيات وبرونزية بواقع 218 نقطة، وحصلت أكاديمية كوماندو قروب على المركز الثالث بواقع 9 ميداليات ملونة منها 4 ذهبية و 2 فضية 3 برونزية بواقع 205 نقطة.

وأسفرت نتائج النزالات عن فوز أحمد العيني من نادي شباب الأهلي بالميدالية الذهبية في وزن 77 كلغ الحزام البنفسجي، ونال الفرنسي فيليب لوشيري من أكاديمية «زايوم» الفضية، وفاز احمد عمر من نادي الوحدة بذهبية الحزام البنفسجي للاساتذة 1، وفي وزن 77 كلغ الحزام البني فاز داديف دازموليشن من روسيا بالذهبية ونال سالمي بن حزازي من نادي الجزيرة الفضية، وفي وزن 110 الحزام البني فاز جاكسون براندو من البرازيل بالذهبية ونال منصور محميدوف من تيم نوغيرا قروب الفضية.

مشاركة فاعلة

أكد الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لبطولة زايد الرياضية، عن سعادته بالمشاركة الفاعلة والمستمرة لرياضة الجوجيتسو في منافسات الاولمبياد الرمضاني الذي يقام في نادي الضباط.

وأشاد الكعبي بالأجواء الذي أحدثتها منافسات الجوجيتسو بالخيمة الرياضية على مدار يومين وقال: المنافسات كانت قوية وقدم المشاركون مستويات مميزة إلى جانب الحضور الجماهيري العريض الذي زين البطولة.

وتوجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالشكر لاتحاد الجوجيتسو برئاسة عبد المنعم وأشاد بالمجهودات العظيمة التي يطلع بها الاتحاد في نشر وتطوير الجوجيتسو وتحقيق الإنجازات الرائعة باسم الإمارات في جميع المحافل.

مستويات عالية

Advertisements

قال يوسف البيرق المنسق العام لبطولة الجوجيتسو: المنافسات تميزت بإقبال كبير من اللاعبين المشاركين من الأندية المحلية والأكاديميات الآسيوية والعالمية، وانعكس ذلك على النزالات التي جرت على بساط الصالة الرياضية، وقدم اللاعبون مهارات عالية في فنون اللعبة.

واشاد المنسق العام بالنتائج الجيدة التي حققتها الاكاديميات والاندية المحلية وقال: ان دعم القيادة الرشيدة واتحاد الجوجيتسو للعبة والأندية يحفزهم على تحقيق مزيد من الإنجازات من اجل وضع الإمارات في مقدمة أندية العالم.

بطولة كرة القدم

توج فريق نادي بني ياس بطلاً لمنافسات كرة القدم تحت 16 سنة، وحلق فريق نادي بني ياس بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية عن جدارة واستحقاق بعد تغلبه على منافسه فريق مجلس أبوظبي مساء أول من أمس بثلاثة أهداف نظيفة.

وجاء في المركز الثالث فريق شتوتغارت (أ) والذي فاز على نظيره شتوتغارت (ب) في الجولة الأخيرة بنتيجة 7-1 فيما أنهى فريق ريال مدريد مشاركته في البطولة بفوز صعب بهدف وحيد على فريق الأكاديمية الفرنسية.

وعلى صعيد منافسات خماسيات كرة القدم للسيدات التي تشهد حضوراً قوياً من فرق عدة تسعى للمنافسة على اللقب، تأهلت فرق رويال (أ) ورويال (ب) والميهال (ب) وأهلي سداب إلى الدور نصف النهائي من البطولة، إذ نجح فريق رويال (أ) وأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي في تخطي عقبة فريق تيكي تاك بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي مساء أول من أمس، فيما فاز الميهال (ب) على نظيره الميهال (أ) بهدفين مقابل لاشيء.

وجاء تأهل رويال (ب) إلى الدور نصف النهائي بعد انتصاره المستحق على رويال (ج) بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما نجح أهلي سداب في التغلب بسهولة على فاير بولز بأربعة أهداف مقابل هدف.

12 رامية في النهائي

أكملت 12 رامية عقد نهائي بطولة الرماية لمسدس 9 ملم كراكال بعد انضمامهن للرجال المتأهلين إلى هذه المرحلة والتي ستقام الثلاثاء القادم في نهائي مختلط بين الرجال والسيدات، ونجحت الراميات في بلوغ المرحلة الختامية بعد منافسة كبيرة في نصف نهائي البطولة لمسافة 15 متراً بمشاركة 21 رامية.

ونجحت شيرينا البلوشي حامل لقب بطولة الموسم الماضي في تصدر هذا الدور ب96 نقطة تلتها هند الجنيبي ب 95 نقطة في المركز الثاني، وحققت ثلاث راميات نفس المعدل 93 نقطة هن عائشة محمد وهنادي النقبي وميثاء محمد فيما حصدت كل من أمل الهاملي وهدى الظاهري وريم العتيبة معدل 92 نقطة، ومن بعدهن فاطمة أحمد ومهرة التميمي ب91 نقطة و هيبة عباس ب90 نقطة و منى الزعابي ب88 نقطة.