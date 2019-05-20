أهلي: توجيهات حشر آل مكتوم تركز على دعم منتخبات التنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس برنامج تأهيل وإعداد المنتخب الوطني ضمن الاستعدادات الرئيسية للمشاركة في تصفيات بطولة كأس ديفيز للتنس للرجال، والتي ستقام منافساتها في الأردن في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً لتحقيق مشاركة إيجابية وضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

ويتضمن البرنامج اعتماد أسماء اللاعبين الذين سيتم ضمهم للمنتخب الوطني يلي ذلك إقامة معسكرات تدريبية داخلية قبل أن يقوم المنتخب بإقامة معسكر تدريبي خارجي يرجح أن يكون في الأردن قبل انطلاق المنافسات بفترة محددة.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبد الملك أهلي أن توجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس الاتحاد تركز على النهوض بالمنتخبات الوطنية لكل الفئات وبما يسهم بالمشاركة في البطولات بإيجابية، منوهاً إلى أن اللجنة الفنية أعدت برنامج الاستعداد للبطولة بالشكل اللائق الذي يسبق البطولة، مؤكداً أن اتحاد اللعبة يعمل في الوقت الحاضر على إعداد وبناء المنتخبات بشكل تصاعدي وصولاً للمستوى الذي يمكنه من المنافسة في البطولات، وتوجه للاعبي المنتخب بضرورة الاستفادة من مراحل الإعداد المقبلة قبل المشاركة الرسمية، كما أثنى أحمد أهلي على جهود الجهاز التدريبي للمنتخب بما يسهم في تطوير الأداء الفني بالشكل المطلوب.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد التنس والأمين العام ناصر المرزوقي إن أسماء لاعبي المنتخب سيتم اختيارهم قياساً لمشاركاتهم خلال الموسم المنصرف في البطولات التي تم تنظيمها إضافة إلى دوري مجلس دبي والبطولات التصنيفية، وأن فترة الإعداد المقبلة ستتضمن إضافة إلى المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، إعداد ذهني من أجل الظهور بصورة طيبة تتناسب والنقلة النوعية للمردود الفني للاتحاد.