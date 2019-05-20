نتيجة مباراة نهضة بركان والزمالك في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية

تنتظر جماهير الزمالك ونهضة بركان بقلق واضح مباراة الذهاب بنهائي بطولة الكونفدرالية التي تُقام في المغرب على الملعب البلدي لبركان، وقد نفذت تذاكر المباراة كاملة بعد عرضها، وتوافدت جماهير بركان على الملعب لمساندة الفريق في مباراته القوية مع الزمالك، ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة إيجابية في المغرب قبل مباراة العودة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

وفي تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة تُقام مباراة نهضة بركان والزمالك، ويُذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت الأولى بتعليق جواد بده وعلي محمد علي، كما سيتم إذاعة اللقاء على beIN SPORTS MAX 5 الفرنسية، ومن الجدير بالذكر أن الفريقين لم يتقابلا مطلقاً في أية مباريات قبل هذه الليلة.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويدخل جروس اللقاء بالحارس البديل خاصة بعد أن تم طرد جنش الحارس الأول للزمالك في نهاية المباراة السابقة بعد حصوله على إنذارين، وسيبدأ عمر صلاح في حراسة مرمى الزمالك، وقد دعم إكرامي صلاح عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قبل المباراة الهامة، وأكد جروس على ثقته الكاملة في حارسه عمر صلاح كما أن مباراة الذهاب لن تحسم أي شيء.

الدقيقة 2: نهضة بركان تُدافع في الدقيقة الثانية بعد هجمة قوية من الجانب الأيمن لصالح نادي الزمالك المصري وركنية للزمالك

الدقيقة 8: ركنية لصالح نهضة بركان ولكن الدفاع يتدخل وتعود لمهاجم نهضة بركان وتصطدم بالدفاع وتسديدة خارج الملعب والهدف الأول كان قريباً.

الدقيقة 27: التعادل السلبي سيد الموقف حتى تلك اللحظة ولكن نهضة بركان يُهاجم بقوة وشراسة كبيرة منذ انطلاق الشوط الأول من عمر اللقاء

الدقيقة 37: دقائق على نهاية اللقاء ونهضة بركان يُحاصر الزمالك في وسط ملعبه وخطورة لصالح أصحاب الأرض على الفريق المُستضاف.

الدقيقة 53: تسديدة من جانب نهضة بركان على المرمى ولكن تمر فوق المرمى بعيدة تماماً عن أي خطورة

الدقيقة 63: التعادل قائم في المباراة والزمالك يُدافع عن مرماه بقوة والحكم يحتسب تسلل على مهاجم نهضة بركان

الدقيقة 70: مطالبات بركلة جزاء لصالح نهضة بركان ولكن الحكم يُشير باستمرار اللعب بعد مراجعة الفار

الدقيقة 90+4: لابا كودجو فودوه يسجل الهدف الأول لصالح نهضة بركان.

نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان بفوز الأخير بهدف دون رد أحرزه في الدقيقة الأخيرة من المباراة من انفراد بالمرمى.