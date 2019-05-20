بعد انتهاء الدوري السعودي.. سر ظهور حسين السيد في تدريبات الأهلي

تواجد حسين السيد لاعب الأهلي، والذي أعير الموسم الماضي لصفوف الاتفاق السعودي في مران الفريق الأول لكرة القدم، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وانتهت إعارة الظهير الأيسر مع الاتفاق السعودي والتي استمرت لمدة موسم ونصف.

وتواجد السيد في مران الفريق الأحمر للتنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، لبحث مصيره مع الفريق وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية اذا كانت إدارة الكرة ترغب في ذلك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.