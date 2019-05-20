التعادل يحسم شوط أول مثير بين الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات ذهاب المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد بداية الشوط الأول سيطرة على وسط الميدان خلال الربع ساعة الأولى من جانب نهضة بركان أصحاب الأرض، باستثناء فرصة خطيرة للاعبي الزمالك كاد أن يقتنص هدف الافتتاح.

وفي الدقيقة 4 من زمن اللقاء كاد يفتتح محمود علاء أول أهداف الزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء نهضة البركان، لكنه تسديدته مرت أعلى عارضة مرمى الفريق المغربي، بعدما

أرسل عبد الله جمعة كرة عرضية.

وفي الدقيقة 8، كاد ينجح يوسوفو دايو مدافع نهضة البركان، في تسجيل أول أهداف فريقه من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء الفريق الأبيض، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عمر صلاح حارس الزمالك بسنتيمترات قليلة فقط.

فرصة أخرى لنهضة بركان جاءت في الدقيقة 16 بعد كرة عرضية حولها كودجو برأسه لترتطم في القائم الأيمن للزمالك، قبل أن ترتد إلى عويدار الذي سددها نحو المرمى لكن حارس الزمالك تصدى لها بنجاح.

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وتألق عمر صلاح حارس الزمالك في التصدي لهجمة أخرى للبركان في الدقيقة 18 بعدما صوب كودجو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليبعدها حارس الزمالك بقبضة اليد ببراعة.

وحاول دايو الوصول إلى شباك الزمالك في الدقيقة 30 بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها برأسه في الزاوية البعيدة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وتسلم كهربا كرة على حدود منطقة جزاء نهضة بركان ليمهدها إلى عمر السعيد الذي قرر تصويبها أرضية، لتمر بجانب القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 42 أنقذ القائم الأيمن الزمالك من فرصة جديدة لبركان بعد كرة رأسية من عويدار لعبها كودجو بالقدم لترتطم به، قبل أن تعود إلى إسماعيل المقدم الذي صوبها أعلى العارضة تمامًا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الزمالك ونهضة بركان.