رياضة | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر 20-5-2019 تغطية مباشرة عبر beIN SPORTS المجانية

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بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت Kora star كورة ستار رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الزمالك اليوم كورة اون لاين كورة لايف الاسطورة الزمالك بث مباشر، يحل نادي الزمالك اليوم ضيفاً على الملعب البلدي لبركان لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في اطار ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية للعام 2019 تلك البطولة التي قطع كلا الفريقين مشواراً كبيراً للفوز بها وتخطوا العديد من الفرق القوية في الأدوار الاقصائية السابقة حتى كان النهائي مصري مغربي وهو ما يشهد التنافسية العالية دوما.

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يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة اون لاين zamalek يلا شوت الجديد بث مباشر الزمالك ونهضة بركان مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر اليوم كورة ستار، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر من صباح الاثنين في منتصف ليل اليوم، ويأتي هذا الموعد نظرا لفارق التوقيت بين القاهرة والرباط وأيضا اقامة اللقاء في أجواء رمضانية، وشهدت عملية توزيع التذاكر اقبالا كثيفا منذ طرحها يوم الجمعة الماضي حيث يتوقع أن يمتلئ الملعب بالجماهير الداعمة ليصل العدد لحوالي 10 آلاف مناصر.

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الزمالك بث مباشر يلا شوت، بث مباشر مشاهدة ماتش الزمالك كورة لايف kora live الاسطورة يوتيوب بث مباشر الزمالك ونهضة بركان المغربي بي ان سبورت الزمالك مباشر، وأعلن جروس مدرب الزمالك عن سعادته بالوصول لهذا الدور وثقته الكبيرة في فريقه الذي سيهتم بالجانب النفسي والذهني في لقاء اليوم وأنه يدرك جيدا أن النهائي على مبارتين لذلك سيكون لكل منهما سيناريو مختلف وعن مشاركة حارس الزمالك الشاب عمر صلاح فقد أعرب عن ثقته الكبيرة في هذا اللاعب الواعد والرائع.

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وقام العديد من النجوم بدعم الحارس الشاب عمر صلاح لمباراة اليوم حتى أن حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر شريف اكرامي قد تمنى لمه التوفيق في تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر لافتا فيها دعمه له في هذا اللقاء.

وتعرف جماهير الزمالك مدى صعوبة اللقاء حيث يتميز الفريق المغربي بالقوة على ملعبه ونحاجه في الفوز بالعديد من المباريات كان آخرها على الوداد المغربي المتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وصول اللاعبين لملعب المبارة الآن وتوجههم لغرف خلع الملابس، وجروس يعلن التشكيل حيث شهد تواجد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز وأحمد زيزو ومهاجم عمر السعيد، وتشير الأرقام التاريخية في المواجهات المصرية المغربية إلى تفوق واضح للأندية المصرية فهل يساند التاريخ الزمالك.

دخول اللاعبين الآن لبداية عمليات الاحماء على أرض الملعب واستقبال من الجماهير للفريق صاحب الأرض بتشجيع وأهازيج وبعض الغناء، وبعد قليل من الوقت اللاعبون يغادرون للاستعداد لبداية الشوط الأول من اللقاء

بداية اللقاء: في الدقيقة الرابعة أحمد علاء يتلقى عرضية عبدالله وبجوار القائم، وفي الدقيقة 8 كرة قوية تصل لمهاجم النهضة وتسديدة ترتد من القائم

الدقيقة 11: انفراد من كودجو لاعب بركان وتباطؤ وتدخل من عبدالغني والحكم يشير ياستمرار اللعب والفار يؤكد

الدقيقة 15: خطأ على حدود منطقة الجزاء وعرضية ورأسية وقائم عمر صلاح يرد الهدف الاول للفريق المستضيف للمرة الثانية

الدقيقة 42: القائم يرد الهدف للمرة الثالثة ونهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي