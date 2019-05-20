رياضة | العين يقترب من حسم تعاقده مع مهاجم التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين يقترب من حسم تعاقده مع مهاجم التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن نادي العين الإماراتي اقترب من الحصول على خدمات الكاميروني لياندر تاومبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعوي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية: "تاوامبا تلقى عرضًا مغريًا من نادي العين الإماراتي، للظفر بخدماته في الموسم القادم".

وأضافت أن: "المفاوضات بين إدارة العين والفريق القصيمي مستمرة، خاصة أن الكاميروني ما زال مرتبطًا بموسم آخر في عقده مع فريقه".

والجدير بالذكر أن تاومبا نجح في قيادة التعاون لحصد أول بطولة في تاريخه، بعدما أحرز هدف التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، كما ساهم في احتلال فريقه للمركز الثالث في الدوري كأفضل مركز للنادي القصيمي في البطولة، بعد تسجيله 21 هدفًا.