الامارات | الظهور الأخير لبيرغ وكايو في استاد هزاع

شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأخير لبيرغ وكايو في استاد هزاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون مباراة اليوم التي يخوضها فريق العين أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا بمثابة الظهور الأخير لعدد من اللاعبين في استاد هزاع بن زايد وفي مقدمهم الثنائي الأجنبي، الدولي السويدي ماركوس بيرغ والبرازيلي كايو لوكاس اللذان ينتهي عقديهما نهاية الموسم الحالي. يذكر أن «الزعيم» سيخوض آخر مباراة في الموسم خارج ملعبه أمام الوحدة في الدوري. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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