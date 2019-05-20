مجلس الإعلام الرياضي بالشرقية يحتفي بأبطال العالم

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) احتفى مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية مساء أمس الأول (السبت)، بأبطال العالم السعوديين في مختلف الألعاب احتفى مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية مساء أمس الأول (السبت)، بأبطال العالم السعوديين في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، إلى جانب الشخصيات التي حققت إنجازات شرفت الوطن في المحافل العالمية والآسيوية والعربية والمحلية خلال الفترة الماضية. وقد كرم مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة المحتفى بهم وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية على مستوى المنطقة الشرقية يتقدمهم رئيس نادي الاتفاق السابق عبدالعزيز الدوسري ومدير مكتب هيئة الرياضة بالشرقية حامد السريعي ومساعده موفق السنيد ورئيس نادي القادسية السابق الدكتور جاسم الياقوت. من جهته عبر عضو اللجنة المنظمة للحفل علي القطان عن سعادته بالنجاح والصدى الكبير الذي حظي به الحفل، وقال: «من واجبات مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية تكريم وتقدير كل المنجزين الذي رفعوا راية بلادنا الغالية في المحافل العالمية والإقليمية»، وقدم القطان شكره وتقديره لكل من ساهم في إقامة هذا الحفل سواء بالدعم المادي أو المعنوي أو الشخصيات المكرمة، واختتم حديثه بالقول بأن هذا الحفل لن يكون الأخير بل سيكون حافزاً للآخرين لتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل.



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