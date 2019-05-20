جماهير يوفنتوس تودع أليغري وبارزالي في "اليانز ستاديوم"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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بالوقوف والتصفيق واللافتات والدموع أيضا، ودعت جماهير يوفنتوس المدرب ماسيميليانو أليغري وقلب الدفاع أندريا بارزالي اللذين خاضا الأحد مباراتهما الأخيرة في ملعب "أليانز ستاديوم" وانتهت بتعادل بشق النفس للبطل ومصيري لضيفه أتالانتا 1-1 في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وكانت مباراة الأحد الأخيرة ليوفنتوس على ملعبه بقيادة أليغري الذي لم تشفع له الألقاب الخمسة المتتالية التي أحرزها في الدوري خلال مواسمه الخمسة مع "السيدة العجوز"، أو الاربعة المتتالية في الكأس ولا حتى الوصول الى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، إذ اتخذ القرار بالانفصال بين الطرفين في نهاية الموسم الحالي الذي يختتمه الأحد المقبل في ملعب سمبدوريا.

وصدر القرار الجمعة بعدم استمرار أليغري رغم الدعم الذي يحظى به من رئيس النادي أندريا أنييلي، وذلك بسبب اصرار نائب رئيس مجلس الإدارة النجم التشيكي السابق بافل ندفيد والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي على رحيله بسبب فشل الفريق في تجاوز ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه أمام أياكس الهولندي 1-2 في الإياب بحسب ما تناقلت وسائل الاعلام الإيطالية.

وكانت المباراة مميزة أيضا لقلب الدفاع بارزالي الذي خاض أيضا لقاءه الأخير أمام جماهير "بيانكونيري" كونه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم.

وبدأ بارزالي (38 عاما) الذي دافع عن ألوان يوفنتوس منذ كانون الثاني/يناير 2011 وتوج معه بثمانية ألقاب متتالية في "سيري أ" وأربعة في مسابقة كأس إيطاليا، اللقاء أساسيا تكريما له على ما قدمه خلال مشواره مع فريق "السيدة العجوز" الذي كرم أيضا نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قبيل اللقاء لنيله جائزة أفضل لاعب في إيطاليا هذا الموسم، وذلك بحضور القائد السابق حارس باريس سان جرمان الفرنسي حاليا جانلويجي بوفون.

- ماندزوكيتش المنقذ -

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وبعد سلسلة من الفرص للفريقين، وجد يوفنتوس نفسه متخلفا في الدقيقة 33 عندما حصل أتالانتا على ركلة ركنية في الجهة اليمنى، فوصلت الكرة الى أندريا ماسييلو الذي حولها عند القائم القريب فواصلت طريقها حتى القائم البعيد حيث كان السلوفيني يوسيب إيليشيتش متربصا، فتابعها في شباك الحارس البولندي فويتشخ تشيشني، مانحا فريقه هدفه الـ100 هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو رقم لم يصل له أي فريق حتى يوفنتوس.

وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة وبقي الوضع على حاله رغم محاولات يوفنتوس الذي ودعه بارزالي في الدقيقة 60 بالدموع والعناق لاسيما مع أليغري، تاركا مكانه للمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي غير مجرى الأمور وأهدى "السيدة العجوز" التعادل بهدف رائع بعدما انقض على الكرة اثر عرضية من الكولومبي خوان كواردادو وحولها بحنكة من زاوية صعبة بين ساقي الحارس بيارلويجي غوليني والى الشباك (80).

وحاول يوفنتوس أن يخرج من اللقاء منتصرا لكن جهوده باءت بالفشل وأكمل ثوانيه الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد فيديريكو برنارديسكي إثر تدخل متهور على مشارف منطقة الضيوف (3+90).

وفي نهاية المطاف ورغم فشله في تحقيق الفوز لمرحلة رابعة على التوالي، تجنب يوفنتوس أقله أن يحتفل بلقبه الثامن تواليا بين جمهوره بهزيمة لو تحققت، لكانت الأولى أمام أتالانتا في الدوري منذ 3 شباط/فبراير 2001.

اهداف مباراة يوفنتوس وأتلانتا:

وداع أليغري وبارزالي: