شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحضر مران الأهلى ويجتمع مع لاسارتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة قصيرة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على هامش مران الأحمر استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

واستمرت الجلسة 10 دقائق طالب الخطيب من خلالها الفوز بالمباراة وعدم إهدار النقاط، واطمئن أيضا على أحوال الفريق.

فيما عقد لاسارتي محاضرة فنية للاعبين بأرض الملعب استعدادًا لمواجهة نادي الإسماعيلي في الدوري الممتاز، شرح خلالها نقاط القوة والضعف لدي فريق الدراويش قبل مواجهته، ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.