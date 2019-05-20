حسين السيد يظهر فى الأهلى بعد انتهاء إعارته فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد حسين السيد لاعب الأهلي المنتهية إعارته لنادي الاتفاق السعودي في مران الفريق الأحمر مساء اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وانتهت إعارة حسين السيد الظهير الأيسر مع الاتفاق السعودي والتي استمرت لمدة موسم ونصف.
وتواجد السيد في مران الفريق الأحمر للتنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، لبحث موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، وكذلك مناقشة العروض التي تلقاها.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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