البرتغالي بيدرو إيمانويل يترك تدريب التعاون

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة التعاون رحيل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل عن تدريب الفريق بعد يوم من نيله جائزة أفضل مدرب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
وقاد إيمانويل التعاون إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على اتحاد جدة في المباراة النهائية بهدفي طلال عبسي وتوامبا مقابل هدف للصربي بريوفيتش.
ونشر حساب النادي القصيمي صورة للمدرب البرتغالي تحت وسم "شكراً بيدرو إيمانويل" في إشارة إلى رحيله بعد مجموعة من العروض التي تلقاها.
وقاد إيمانويل التعاون في 35 مباراة بين دوري كأس محمد بن سلمان وكأس الملك، فاز في 21، وتعادل 8 مرات مقابل الخسارة في ست، واحتل فريقه المركز الثالث برصيد 56 نقطة.
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