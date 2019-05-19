شكرا لقرائتكم تشاموسكا: الهلال يريد إنهاء الموسم بأفضل صورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرازيلي بريكليس تشاموسكا مدرب الهلال المؤقت أن فريقه يرغب بمواصلة الانتصارات عندما يلعب أمام الدحيل القطري في ختام دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. وقال تشاموسكا في المؤتمر الصحفي: هذه آخر مباراة في الموسم، وسنحاول أن نظهر خلالها بأفضل صورة وننهى الموسم بشخصية قوية للفريق خاصة مع العودة الجيدة في المباريات الأخيرة وتقديم مستويات جيدة، فقد لعبنا مباراة كبيرة أمام الشباب نهاية الأسبوع الماضي وأجرينا تدريبات استرجاعية خلال الأيام الفائتة ليكون الفريق جاهزاً.

وأضاف: سندخل المباراة أمام الدحيل بدون ضغوطات بعدما حسمنا الصدارة، وسندخل المباراة بأريحية لتقديم أداء جيد.

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