شكرا لقرائتكم ريال بيتيس يعلن إقالة مدربه كيكي سيتيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ريال بيتيس مباشرة بعد فوزه على ريال مدريد في معقل الأخير 2 - صفر في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني، عن إقالة مدربه كيكي سيتيين الذي قاده إلى المركز العاشر.

وقال النادي الأندلسي في بيان "قرر ريال بيتيس وكيكي سيتيين بأن المدرب لن يكون المسؤول عن الفريق الأول للنادي الأخضر والأبيض الموسم المقبل".

وعُرف عن لاعب الوسط الدولي السابق الذي وصل مع منتخب إسبانيا لنصف نهائي مونديال 1986، اعتماده على أسلوب اللعب الجميل الذي سمح له بإسقاط برشلونة البطل وريال مدريد في معقلهما في الدوري هذا الموسم، إضافة إلى الفوز على ميلان الإيطالي (2 - 1) في ملعب "سان سيرو" خلال دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ووصل المدرب البالغ 60 عاما إلى بيتيس في يونيو 2017 وقاده هذا الموسم إلى ثمن نهائي "يوروبا ليغ" ونصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا.