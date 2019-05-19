عقودهم تنتهي في 2019.. نجما سيتي وليفربول ضمن تشكيل "فريق مجاني" في الميركاتو الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في الحادي عشر من يونيو المقبل ستفتح أبواب سوق الانتقالات الصيفية في جميع الدوريات التي تسمح بانتقال اللاعبين من نادٍ إلى آخر إما على سبيل البيع أو الإعارة، إلا أن الاتحاد الإنجليزي يخالف هذا القرار وبدأت بالفعل فتح نافذته لانتقالات اللاعبين.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يجبر الاتحادات المحلية أن تكون مدة الانتقالات 12 أسبوعًا (3 أشهر)، ومع قرار الاتحاد الإنجليزي الأخير بغلق موسم الانتقالات قبل بداية منافسات الدوري بات هناك تعارض بين قرار الاتحاد الإنجليزي وفيفا.

ولكي يتحقق شرط فيفا فتقرر انطلاق موسم الانتقالات الصيفية في بريميرليج في وقت مبكر حتى يلتزم بقرار الاتحاد الدولي بشان مدة الانتقالات، ما يعني أن يتم فتح باب الميركاتو لأندية إنجلترا خلال الفترة بين 16 مايو إلى 8 أغسطس على أن يبدأ الموسم 10 من الشهر ذاته.

وبالنظر إلى اللاعبين المتاحين خلال الفترة المقبلة باعتبار أن عقودهم سنتهي بنهاية الموسم الحالي (يونيو 2019) نجد أن هناك 11 نجمًا بإمكانهم الانتقال الحر، نستعرضهم خلال التقرير الآتي:

حراسة المرمى: كابايرو

حارس مرمى مانشستر سيتي السابق، الذي أتم انتقاله إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2017/2018.

كابايرو اكتفى بالمشاركة هذا الموسم في 9 مباريات فقط بقميص تشيلسي في مختلف البطولات ( مباراتين بالدوري- مباراتين بكأس الرابطة- مباراتين بكأس الاتحاد- مباراة ببطولة الدرع الخيرية- مباراتين بالدوري الأوروبي).

صاحب الـ37 عامًا، سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وسيبح متاحًا للانتقال الحر إلى أي نادي.

خط الدفاع

داني ألفيش

ألفيش، لاعب برشلونة ويوفنتوس الإسبق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي الذي انضم غلى صفوفه مطلع موسم 2017/2018.

قد تواجه ألفيش مشكلة كبر السن حيث يبلغ الـ36 عامًا، الأمر الذي قد يكون عائقًا أمام استمراره في الملاعب.

اللاعب البرازيلي شارك هذا الموسم بقميص باريس في 22 مباراة ببطولة الدوري، 6 مباريات في بطولتي الكأس، و3 مباريات أخرى في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جيمس ميلنر

أحد رجال يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي، والذي كان له دورًا بارزًا فيما وصل إليه الريدز هذا الموسم.

البالغ من العمر 33 عامًا، شارك بقميص ليفربول هذا الموسم في 31 مباراة ببطولة الدوري ساهم في 10 أهداف لفريقه (سجل 5 وصنع مثلهم)، إلى جانب مباراة في كل بطولة كأس الاتحاد وأخرى في كأس الرابطة، فضلًا عن الوصول بكتيبة الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي (شارك في 11 مباراة- سجل هدفين وصنع مثلهما).

دييجو جودين

لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الذي أعلن رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية عقده دون تحديد وجهة مقبلة.

جودين يبلغ من العمر 33 عامًا، قضى في صفوف أتليتكو مدريد ما يقرب من 9 سنوات، حصد خلالها العديد من البطولات أبزرها بطولة الدوري الإسباني (مرة واحدة)، بطولة الكأس (مرة واحدة)، بطولة السوبر المحلي (مرة واحدة)، بطولة الدوري الأوروبي (مرتين)، بطولة السوبر الأوروبي (3 مرات).

فينسنت كومباني

اللاعب البلجيكي الذي تُوج مؤخرًا مع مانشستر سيتي ببطولة كاس الاتحاد الإنجليزي بعد أيام قليلة من الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

كومباني، أعلن رحيله عن مانشستر سيتي بعد نهاية الموسم ليعود إلى أدراجه في اندرلخت البلجيكي، النادي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.

كومباني شارك هذا الموسم رفقة بلو سكاي في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي (سجل هدفًا)، 3 مباريات بكأس الرابطة، مباراة بكأس الاتحاد، مباراة الدرع الخيرية، إلى جانب 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

خط الوسط

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خوان ماتا

لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي فتح باب المفاوضات مع ناديه لتجديد عقده، إلا أن الاتفاق لم يتم حتى الآن.

البالغ من العمر 31 عامًا، شارك هذا الموسم في 22 مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي ساهم في 7 أهداف (سجل 3 - صنع 4 آخرين)، 3 مباريات ببطولة الاتحاد الإنجليزي (سجل هدف)، مباراة بكأس الرابطة (سجل هدف)، و6 مباريات أخرى ببطولة دوري أبطال أوروبا سجل هدفًا.

فرانك ريبيري

لاعب بايرن ميوينخ أعلن رحيله عن قلعة البافاري بنهاية الموسم، بعد تتويجه بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه.

ريبيري، البالغ من العمر 36 عامًا، حصل على العديد من البطولات رفقة الفريق الألماني أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا (مرة)، الدوري الألماني (9 مرات)، والكأس المحلي (5 مرات).

أدريان رابيو

لاعب باريس سان جيرمان والذي كان على مشارف الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الأخيرة، إلا أن تعنت والدته ووكيلة أعماله بسبب بعض الأمور المادية حال دون أتمام الاتفاق.

رابيو أثار العديد من الأزمات رفقة إدارة النادي الباريسي بسبب رفضه تجديد عقده المقرر نهايته بنهاية الموسم الجاري، وتم استبعاده من المشاركة الأساسية مع الفريق.

رابيو البالغ من العمر 24 عامًا، شارك مع فريقه هذا الموسم خلال 14 مباراة بالدوري، مباراة بالكأس، و5 بدوري أبطال أوروبا.

أندير هيريرا

لاعب مانشستر يونايتد الذي أعلن رحيله عن النادي بشكل رسمي مع نهاية الموسم.

ولا يبدو أن مشجعي مانشستر يونايتد يشعرون بالسعادة تجاه موافقة ناديهم على رحيل هيريرا دون مقابل.

البالغ من العمر 29 عامًا يعد هدفًا لباريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

22 مباراة هي إجمالي مشاركات هيريرا هذا الموسم بالدوري بقميص يونايتد، وشارك في 4 مباريات أخري ببطولتي كأس الاتحاد والرابطة الإنجليزية، بجانب مباراتين فقط في دوري أبطال أوروبا.

خط الهجوم:

أوليفيه جيرو

لاعب آرسنال السابق المنتقل إلى صفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018.

جيرو البالغ من العمر 32 عامًا، شارك بقميص بلوز هذا الموسم خلال 27 مباراة بالدوري، 3 مباريات بكأس الرابطة ومباراة بكأس الاتحاد، إلى جانب 13 مباراة بالدوري الأوروبي (سجل خلالهم 12 أهداف وصنع 7 آخرين)

جيرو يمتلك بند في عقده يتيح لتشيلسي التجديد له لموسم آخر بعد نهاية عقده.

ماريو بالويتلي

لاعب ميلان وليفربول الأسبق، وأولمبيك مارسيليا الحالي المنتقل إليه خلال الميركاتو الشتوي لموسم 2018/2019 قادمًا من نيس.

بالوتيلي سينتهي عقده مع مارسيليا بنهاية يونيو 2019، وسيكون متاحًا أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه.

صاحب الـ28 عامًا شارك في 14 مباراة رفقة فريقه الفرنسي سجل 8 أهداف.