رياضة | ‏ميسي يعادل رقم تيلمو زارا في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏ميسي يعادل رقم تيلمو زارا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني رقم الإسباني تيلمو زارا لاعب فريق أتليتكو بلباو السابق في بطولة الدوري الإسباني. وتوج ليونيل ميسي هدافاً لموسم اللاليجا للمرة السادسة، مساوياً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم تيلمو زارا في تاريخ الليجا. يذكر أن ميسي قد أنهى بطولة الدوري الإسباني متصدر بجدول الهدافين برصيد 36 هدفا، مبتعدا عن أقرب منافسيه بفارق 15 هدف.

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