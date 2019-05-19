شكرا لقرائتكم خبر عن من خلال تذكرتى.. يمكنك الآن حجز تذاكر أمم أفريقيا من البداية للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الموقع الإلكترونى "تذكرتى" عن فتح الباب أمام الجماهير الراغبة فى حجز تذاكر حضور بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

وكشف موقع تذكرتى عن أنه أصبح متاح الآن أمام الجماهير حجز جميع تذاكر البطولة من البداية للنهاية حيث سيتم افتتاح مباريات البطولة الأفريقية بمواجهة بين مصر وزيمبابوى يوم 21 يونيو.



تذاكر البطولة متاحة للحجز

كما أوضح الموقع الإلكترونى "تذكرتى" أنه متاح أيضًا أمام الجماهير حجز تذاكر مباراة النهائى التى ستقام على استاد القاهرة الدولى يوم 19 من شهر يوليو المقبل.