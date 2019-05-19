شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحرك لملعب مواجهة نهضة بركان بعد محاضرة جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، التحرك من الفندق إلى الملعب البلدى بمدينة بركان، الذى سيحتضن مواجهة نهضة بركان، فى الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، عقب تناول اللاعبون وجبة الإفطار.

ومن المنتظر أن يعقد جروس جلسة فنية مع اللاعبين بعد الإفطار، فى أحد قاعات فندق الإقامة بالمغرب، لكشف آخر التطورات الفنية، وخطة اللعب التى سيخوض بها مواجهة نهضة بركان، مع إطلاعهم على التشكيل الأساسى للمباراة، ثم التحرك من الفندق إلى الملعب.

ويواجه الزمالك نهضة بركان، فى الثانية عشر بعد منتصف الليل، على الملعب البلدى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى، الذى تأهل على حساب الصفاقسى التونسى بعد خسارته فى لقاء الذهاب بتونس بثنائية نظيفة بينما فاز فى الإياب بالمغرب بثلاثية نظيفة.