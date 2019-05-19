التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان المغربي

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تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
الزمالك
يحل الزمالك ضيفًا في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المغرب أي الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، على نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي ستجمع بينهما في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها على الملعب البلدي ببركان، وسط آمال كبيرة من قبل الجماهير البيضاء بعبور عقبة مباراة الذهاب ووضع قدم نحو التتويج باللقب الإفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء قبل موقعة العودة التى ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجارى.
وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد السيد زيزو ويوسف أوباما ومحمود عبد المنعم كهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. كان فريق نادي الزمالك قد تأهل للمباراة
حراسة المرمى: عمر صلاح.
خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد السيد زيزو ويوسف أوباما ومحمود عبد المنعم كهربا.
خط الهجوم: عمر السعيد.
كان فريق نادي الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعدما استفاد من التعادل السلبي الذي انتزعه من فريق النجم الساحلي التونسي في مباراة الإياب بينهما بسوسة مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية الأسبوع قبل الماضي، علمًا بأن فريق الزمالك قد تأهل للمباراة نصف النهائية على حساب فريق حسنية أغادير المغربي.
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