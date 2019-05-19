شكرا لقرائتكم دجلة يتسلح بأعضائه للهروب من الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو نادي وادى دجلة الدعوة لأعضاء النادى لحضور مباراة فريق الكرة، أمام حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل، باستاد المقاولون العرب، فى الأسبوع الـ 33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر مسئولو وادى دجلة توزيع دعوات حضور مباراة حرس الحدود بالمجان على الأعضاء يوم المباراة، أمام بوابات ملعب نادي المقاولون العرب، حيث يستلم كل عضو الدعوة بكارنيه العضوية.

ويسعى مسئولو وادى دجلة لتواجد أكبر عدد من الأعضاء لمؤازرة الفريق أمام حرس الحدود، لضرورة تحقيق الفوز للابتعاد عن شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

وقبل مباراة الثلاثاء المقبل يحتل وادى دجلة المركز الـ 10 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما يأتى حرس الحدود بالمركز الـ 14 برصيد 35 نقطة.