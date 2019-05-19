شكرا لقرائتكم طارق يحيى يدعو للزمالك من أمام الكعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق فوز الفريق الأبيض على نظيره نهضة بركان المغربى فى المباراة التى تجمع الفريقين فى منتصف ليل اليوم الأحد ضمن منافسات نهائى الكونفدرالية الأفريقية,

ونشر طارق يحيى صورته خلال تواجده فى مكة المكرمة، لتأدية مناسك العمرة، معلقًا عليها: "من اطهر مكان علي وجه الأرض، يارب انصر الزمالك".

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وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى، الذى تأهل على حساب الصفاقسى التونسى بعد خسارته فى لقاء الذهاب بتونس بثنائية نظيفة بينما فاز فى الإياب بالمغرب بثلاثية نظيفة.