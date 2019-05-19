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جدة - عمرو شويل ماتش الزمالك .. حيلة جروس لخدعة نهضة بركان فى موقعة الكونفدرالية



لجأ السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك إلى تواجد عماد السيد على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض قبل مواجهة نهضة بركان المغربى منتصف ليل اليوم الأحد فى ذهاب نهائى الكونفدالية الأفرقية.

ماتش الزمالك .. جروس يناور نهضة بركان بعماد السيد



يرغب مدرب الزمالك فى مناورة نهضة بركان، بتواجد الحارس على مقاعد البدلاء، ورفع الروح المعنوية لعمر صلاح الذى سيحرس عرين الأبيض وعلى الرغم من عدم جاهزية عماد السيد لحراسة عرين الزمالك فى مواجهة نهضة بركان، نظرًا لتعرضه للإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد خلال مشاركته أمام الداخلية بالدورى، إلا أن جروس يرغب.

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ماتش الزمالك وعمر صلاح يحرس المرمى الابيض



ويحرس عمر صلاح صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى، وذلك بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.