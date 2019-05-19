شكرا لقرائتكم ماتش الزمالك .. وصايا جنش لعمر صلاح قبل مواجهة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد حارسا الزمالك جلسة مع زميلهم الشاب عمر صلاح للشد من أزره قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. ماتش االزمالك وجنش وعماد السيد يدعمان عمر صلاح دعم محمود عبد الرحيم جنش، وعماد السيد حارسا الزمالك، زميلهم عمر صلاح الذى سيتولى مهمة حراسة عرين الفارس الأبيض، فى ماتش الزمالك نهضة بركان المغربى، المقرر لها فى الثانية عشر بعد منتصف الليل، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب. Advertisements ماتش الزمالك زعمر صلاح يتلقى النصائح

وقام جنش وعماد السيد، بمنح عمر صلاح بعض النصائح التى يجب عليه أن ينفذها خلال شوطى المباراة، خاصة وإنه سيكون الحارس الوحيد ولا يوجد له بديل على مقاعد البدلاء، حيث شدد الحارسان على عمر صلاح بضرورة الإبتعاد عن الإلتحام بقوة مع لاعبى نهضة بركان حتى لا يتعرض للإصابة، كما نصحوه بالتأنى فى إرسال الكرة لمنطقة وسط الملعب، حتى لا يتمكن الخصم من قطعها بسهولة ومن ثم شن هجمة مرتدة على مرماه. ماتش الزمالك وعمر صلاح على قدر المسئولية أمام نهضة بركان ويحرس عمر صلاح صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى، وذلك بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماتش الزمالك .. وصايا جنش لعمر صلاح قبل مواجهة نهضة بركان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.