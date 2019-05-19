حارس الأهلي مطلوب فى قلعة الذئاب...

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جدة - عمرو شويل أصبح على لطفى حارس مرمى النادي الأهلي، على رأس الصفقات الصيفية المطلوبة لدى نادي المقاولون العرب، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.
ودخل مسئولو ذئاب الجبل فى مفاوضات مع على لطفى لتدعيم حراسة المرمى حيث يسعى مسئولو المقاولون لتدعيم الصفوف بلاعبين اصحاب خبرات للعودة من جديد لدائرة المنافسة على البطولات والألقاب.
وأصبح فريق المقاولون مرشح للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل حال نجاحه فى إنهاء الموسم الحالى بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فى حالة تحقيق أحد الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بجدول الدورى للقب كأس مصر.
ويتواجد المقاولون العرب فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالوقت الحالى برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المصرى صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة .
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