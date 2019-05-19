ملخص نتيجة مباراة برشلونة وايبار اليوم السبت 19-5-2019 في الدوري الاسباني

تقام مباراة برشلونة وايبار مساء اليوم الأحد 19-5-2019 ضمن الأسبوع الثامن والثلاثون من الدوري الإسباني والتي تقام على استاد إيبوروا، ويبدأ مباراة ايبار ضد برشلونة عند الساعة 16:15 بتوقيت مصر والساعة 17:15 بتوقيت السعودية، ويتم نقل هذا اللقاء الكروي الممتع على قناة بي ان سبورت اتش دي 3 .

انتهت مباراة اليوم بين البارسا ونادي ايبار بالتعادل 2-2، وكاد لاعبوا برشلونة ينهون الشوط الأول من لقاء اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف لولا تمكن فريق ايبار من تسجيل هدف في شباك البلوغرانا في الدقيقة 45، وكان قد انطلق هذا اللقاء الكروي بقوة منذ الدقيقة الأولى، حيث تمكن ايبار من أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب كوكريلا .

وفي الدقيقة الـ30 من الشوط الأول تمكن ميسي من تعديل النتيجة بتسديدة موفقة، وبعد مرور دقيقتين على تسجيل ميسي هدف التعادل أضاف الأرجنتيني ليونال الهدف الثاني في الدقيقة الـ32 ليقلب الطاولة على ايبار ويقود فريقه للتقدم بهدفين مقابل هدف، وفي الدقيقة 45 سجل ايبار هدف التعادل الثاني .