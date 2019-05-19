البرنابيو يهتف باسم كيلور نافاس قبل رحيله الوشيك

أراد جمهور ريال مدريد أن يكرم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قبل مباراة ريال ييتيس بملعب سانتياغو برنابيو، اليوم الأحد، فيما قد تكون مباراته الأخيرة بقميص “الملكي”.
وبمجرد خروج نافاس للملعب هتف عدد من المشجعين باسمه ورد عليهم باقي الجماهير بالتصفيق للحارس الكوستاريكي الذي تشير التقارير لقرب رحيله عن ريال مدريد لحل مشكلة حراسة المرمى التي يواجهها “الميرينغي” منذ ضم البلجيكي تيبوا كورتوا الذي بات الحارس الأساسي منذ الصيف الماضي.
ويعد نافاس، الذي انضم لريال مدريد في 2014، من أكثر اللاعبين المحبوبين من جانب جماهير الريال بعدما أثبت التزامه بقميص الملكي وكان الحارس الأساسي في النسخ الثلاثة المتتالية من دوري أبطال أوروبا التي توج بها “الميرينغي”.
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