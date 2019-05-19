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ليونيل ميسي يواصل تحطيم الارقام القياسية في اسبانيا

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واصل الارجنتيني ليونيل نجم تحطيم الارقام القياسية في اسبانيا بعد ان سجل هدفين في شباك ايبار في المباراة التي انتهت قبل قليل بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، ليرفع رصيد اهدافه هذا الموسم الي 50 هجفاً سجلها في كل البطولات .

ووصل ميسي الي هدفه السادس والثلاثون بعد هدفيه

في شباك ايبار ليتوج رسمياً بلقب هداف الليجا ، وهو اول لاعب في تاريخ الدوري الاسباني يحصد لقب الهداف برصيد يتخطي 33 هدفاً في الموسم .

كما نجح النجم الارجنيتني في الوصول لحاجز الخمسون هدفاً للموسم السادس في اخر 10

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سنوات .

ولم تتوقف ارقام ميسي عند هذا الحد حيث ضمن النجم الارجنتيني الفوز بلقب هداف دوري ابطال اوروبا هذا الموسم رغم خروج فريقه من نصف النهائي، بجانب كونه الاكثر صناعة للاهداف في الموسم الحالي للدوري الاسباني وهداف البطولة .

واقترب ميسي بصورة كبيرة من خسم لقب الحذاء الذهبي للموسم الجاري بعد ان اتساع الفارق بينه وبين منافسه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان .

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