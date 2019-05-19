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ريال مدريد ينهي الموسم بالهزيمة 12 في الدوري الإسباني

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لاعبو ريال بيتيس يحتفلون بتسجيل هدف

انتهى الموسم الكارثي لريال مدريد بتعرضه للهزيمة 12 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بنتيجة 2-صفر على أرضه أمام ريال بيتيس اليوم الأحد ما أجبر الكثير من المشجعين على مغادرة الاستاد مبكرا بينما أطلق من استمر في المدرجات صيحات استهجان ضد اللاعبين.

ومع جلوس جاريث بيل وتوني كروس وتيبو كورتوا على مقاعد البدلاء وضع لورين مورون مهاجم بيتيس الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 61 منهيا هجمة مرتدة بتسديدة في سقف الشباك.

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وضمن خيسي رودريجيز مهاجم ريال مدريد السابق الانتصار لبيتيس، الذي أنهى الموسم في المركز العاشر لكنه انتصر في كامب نو ملعب بجانب فوزه اليوم في برنابيو، بعد أن أفلت من الرقابة وسدد من مسافة قريبة في الدقيقة 75.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثالث برصيد 68 نقطة ونال أكبر عدد من الهزائم خلال 20 عاما ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و18 نقطة خلف البطل برشلونة الذي يحل ضيفا على إيبار في وقت لاحق اليوم.

 

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