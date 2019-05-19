الامارات | بيرغ يريد ترك انطباع جيد في مباراته الاخيرة مع العين

شكرا لقرائتكم خبر عن بيرغ يريد ترك انطباع جيد في مباراته الاخيرة مع العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ الذي سيظهر لأخر مرة مع "الزعيم" في استاد هزاع بن زايد مساء يوم غدٍ إنهم يرغبون في ترك انطباع جيد في مباراتهم الاخيرة على ملعبهم.

وينتهي عقد بيرغ مع "الزعيم" نهاية الشهر الحالي ولا يوجد أي اتجاه لدى الطرفين لتجديد العقد بعد موسمين ناجحين قضاهما اللاعب في صفوف الفريق وساهم في التتويج بثنائية الدوري والكأس.

وقال في المؤتمر الصحافي قبل لقاء الاستقلال الايراني ضمن الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا: "كل فريق يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث خصوصاً بالنسبة لنا كوننا سنخوض أخر مباراة على ملعبنا في الموسم الكروي الحالي، ونود أن نترك انطباعاً جيداً مع ختام مواجهاتنا على ملعبنا".

وأضاف: "سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا للظهور بصورة مشرفة تقودنا لتحقيق أفضل نتيجة".