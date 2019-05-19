شكرا لقرائتكم خبر عن في ختام بطولة «البولينج» للسيدات.. السعودية «عدس» في المركز الثالث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

فازت اللاعبة الفلبينية كريستين كروز بلقب البطولة الفردية الخامسة للسيدات، والتي أقامها الاتحاد السعودي للبولينج يوم أمس (السبت) في صالة مركز القصيبي للبولينج، فيما حلت اللاعبة الفلبينية إيرين تامولفا في المركز الثاني، تلتها اللاعبة السعودية نهلة عدس في المركز الثالث. وقام بتتويج الفائزات بالميداليات عضو مجلس الإدارة والمسؤلة عن مشاركة السيدات د. رزان بكر.

وشهدت البطولة مشاركة 50 لاعبة في الجولة الأولى من سبع جنسيات وهي: اليمن، الكويت، البحرين، الفلبين، امريكا، الهند، والدولة المستضيفة السعودية. وتمت تصفية 26 لاعبة للمشاركة في الجولة الثانية بتصدر من اللاعبة البحرينية نادية العوضي، والسعودية مشاعل العبدالواحد، والفليبينية جانيس اكالنير.

ومع إستمرار الحماس والإثارة بدأت الجولة الثالثة بمشاركة 16 لاعبة تتقدمهم. وبعد منافسة جميلة بين اللاعبة الفلبينية إيرين كروز و اللاعبة السعودية نهلة عدس حصلت عدس عالميدالية البرونزية بمجموع نقاط 158. و في منافسة حاسمة على لقب البطولة بين اللاعبتين من دولة الفلبين تصدرت كريستين كروز وفازت بلقب البطولة.

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وتعتبر اللاعبة نهلة عدس من أوائل اللاعبات اللاتي التحقوا بفريق السيدات الأولا في المنطقة الشرقية ولها مشاركات عديدة محلية بالإضافة إلى مشاركتها في البطولة العربية والتي أقيمت في مصر في شهر فبراير الماضي. كما وتعد من اللاعبات الحريصات على تطوير مهاراتهن كلاعبة ومستقبلا كمدربة وطنية حيث شاركت في الدورة التأسيسية للمدربين والتي اقامها الاتحاد السعودي للبولينج.

وفي حديث مع اللاعبة نهلة عدس حول البطولة قالت، «كانت منافسه جدا قوية وفخورة بتواجد بنات الخليج وزيادة الوعي والإلمام بتقبل الفوز والخسارة بالروح الرياضيه. الأجواء كانت مختلفة ولأول مرة في وطننا، نحتتضن بطولة للبولينج بهذا العدد من اللاعبات من جنسيات مختلفة ومهارات عالية. تواجد الفريق السعودي الأول للبولينج معي في كل رمية كان له دور كبير في الجولات الأخيرة الحاسمة. وممتنة أيضا لتشجيع لاعبات الكويت والبحرين الشقيقة ووقوفهم خلفي لاخر لحظه. لاعبات جده ايضا كان لهن تواجد لأول مرة بمستوى جميل، مما يعني أن المنافسة ستصبح ممتعة أكثر في البطولات القادمة مع وجود ثلاث فرق سعودية للسيدات.»

وأضافت، «حقيقة فاقت فرحتي بالفوز الوصف فقد وجدت من البولينج متعه حقيقية فهي رياضة مشرفة للملكة العربية السعوديه، واحتضان هذي النوعية من الرياضات سيساهم في نقلة نوعية كبيرة، لإنها تخلق روح التحدي مع الأبطال ومنافستهم احساس لا يوصف. كما أن سعادة الفوز وفرحتي بوجود المشجعين بصالة البولينج وخارجها لا توصف.»

وأخيرا قدمت اللاعبة نهلة عدس شكرها لرئيس الاتحاد السعودي بدر آل الشيخ، وجميع القائمين على إنجاح هذه البطولة ولكل الجهود الي المبذولة لتطوير بولينج السيدات بكل النواحي الفنيه والتي تبشر بمستقبل واعد باذن الله.