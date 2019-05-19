شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار .. رقم قياسي للكاميرون في أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل منتخب الكاميرون الشهير بالأسود رقما قياسيا كبيرا في إحراز لقب كأس الأمم الأفريقية بعدد 5 ألقاب ويأتي في المركز الثاني خلف مصر المتوجه بسبعة ألقاب ويسعى منتتخب الأسود لتحقيق إنجاز الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي في نسخة كاس الامم الافريقية القادمة في مصر 2019 ، وكان قد حقق ذلك مرة واحدة في تاريخه حيث حصل على لقب بطولتي 2000، و2004 على التوالي ، بينما صاحب الإنجاز الأكبر هو منتخب مصر الذي حقق البطولة ثلاث مرات متتالية.

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