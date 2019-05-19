شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الإسماعيلى .. جابر يرسم خطة مواجهة المارد الأحمر بالفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يحرص محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى خلال الفترة الحالية على مشاهدة ملخص مباريات الأهلى بالفيديو استعداداً للمباراة المرتقبة بينهما يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى جابر لوضع يديه على مواطن القوة والضعف للأهلى أملا فى الخروج بنتيجة إيجايبة من الكلاسيكو.
ويحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الاهلى الذى يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة .
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