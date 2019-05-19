شكرا لقرائتكم شيلونجو: الإسماعيلى لا يخشى الأهلى وسأنهى صيامى فى شباكه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم وهداف الإسماعيلى، جماهير الدراويش بهز شباك الأهلى فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأربعاء المقبل، فى الدورى.

وأكد مهاجم الدراويش أن فريقه لا يخشى الأهلى متصدر جدول ترتيب المسابقة، مضيفا: "سأبذل قصارى جهدى لإنهاء صيامى التهديفى فى شباكه، نتطلع لاستمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز الذى تحقق أمام الداخلية، أعلم أن المنافس فريق كبير ويتمتع بلاعبين مميزين فى كافة الخطوط، لكننا واثقون فى قدراتنا على تصحيح المسار وإسعاد جماهيرنا العريضة".

واستكمل مهاجم منتخب نامبيا: "طموح كل فريق مختلف، الأهلى ينافس على اللقب ونحن نلعب على مركز متقدم بجدول الدورى الا أن المباراة ستكون حماسية للغاية".