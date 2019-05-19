شكرا لقرائتكم شريف إكرامى لحارس الزمالك قبل نهائى أفريقيا : "بالتوفيق يا بطل"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، بمؤازرة عمر صلاح حارس مرمى الزمالك قبل المباراة المرتقبة، بين الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربى فى الثانية عشر من منتصف الليل بذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ووجه شريف إكرامى رسالة لحارس الزمالك صاحب الـ 21 عاما قبل خوض الأخير نهائي الكونفدرالية، وكتب حارس الأهلي عبر حسابه بموقع تويتر: ‏كل الدعم للحارس عمر صلاح في مباراة اليوم ، بالتوفيق يا بطل.



إكرامى يدعم حارس الزمالك

وقبل نهائى الكونفدرالية تعرض فريق الزمالك لأزمة في مركز حراسة المرمى بسبب غياب محمود عبد الرحيم جنش الحارس الأساسي للايقاف بعد الطرد في مباراة النجم الساحلي الأخيرة بنصف نهائي الكونفدرالية، فيما يغيب عماد السيد الحارس الثاني بسبب الاصابة في اليد خلال مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري أمام الداخلية.