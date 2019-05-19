شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : الرئيس السيسى يحضر مراسم الإعلان عن نظام التذاكر الالكتروني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صفحة الاتحاد المصرى لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا خلال تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى التميمة الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، من المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد لكرة. وعلقت صفحة الاتحاد على الصور :" الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر مراسم الإعلان عن نظام التذاكر الالكتروني والتميمة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية توتال - مصر ٢٠١٩". Advertisements

الرئيس السيسى وابو ريدة

الرئيس السيسى وابو ريدة

الرئيس السيسى وابو ريدة

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