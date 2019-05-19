شكرا لقرائتكم الأهلي يستعيد 3 نجوم قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الثلاثى جونيور أجاى وأحمد الشيخ والصاعد عربى بدر، جاهزيتهم لدعم الأهلى فى مواجهته المقبلة أمام الإسماعيلى، المقرر لها الأربعاء المقبل بعد التعافى من الإصابات التى لحقت بهم.

يدخل الأحمر اللقاء فى صدارة المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع بـ41 نقطة.

تعافى النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق وانتظم فى مران الفريق الجماعى مساء أمس السبت، بعدما ابتعد بسبب الإجهاد فى العضلة الضامة، والتى حرمته من المشاركة فى لقاء إنبى.

كما شارك عربى بدر لاعب فريق الشباب، الذى يتواجد فى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مران الفريق الجماعى أمس، عقب تعافيه من الإصابة فى منشأ العضلة الأمامية، والتى نفذ على إثرها برنامجا علاجيًا وتأهيليا خلال الفترة الماضية.

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كما اقترب أحمد الشيخ من المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من برنامج التأهيلى، الذى خضع له الأيام الماضية وبدأ يُشارك فى التدريبات الجماعية تدريجياً.