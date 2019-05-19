اعرفها معانا.. الباركور نوع من فنون القتال يعتمد على الحركات والسرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أن التى نتابعها من خلال الاخبار المقروءة و المسموعة بل هناك ألعاب أخرى يكاد لايعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر.
الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات، من خلال التقرير التالى:
رياضة الباركور
الباركور هى نوع من أنواع فنون القتال و التي تعتمد على سرعة الحركة عند الانتقال من نقطة إلى اخرى، وبذلك فإن فكرة الباركور تقوم على إيجاد طريقة للخروج من المواقف الحرجة و الهروب منها.
وتقوم الباركور على مجموعة من الحركات مثل الدحرجة ، و الهبوط ، و القفز بعد الدحرجة ، و التوازن ، و توازن القط ، و القفزة السريعة ، و قفزة القرد والقفزة العكسية ، بالإضافة إلى قفزة 360 درجة
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