أبطال آسيا: الأهلي يعول على جماهيره للعبور

سيعتمد الأهلي السعودي على دعم جماهيره بإستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية من أجل تجاوز ضيفه باختاكور الأوزبكي غداً الإثنين، والتأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويحتاج الأهلي للنقاط الثلاث من أجل مرافقة السد القطري متصدر المجموعة الرابعة والتأهل إلى دور الستة عشر.

ويملك الأهلي ست نقاط من خمس مباريات مقابل ثماني نقاط لباختاكور، بينما يتصدر السد الترتيب بعشر نقاط ويخرج لمواجهة بيروزي الإيراني صاحب المركز الأخير غداً الإثنين أيضا.

وأنهى الأهلي مشواره في الدوري السعودي في المركز الرابع بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية في ختام المسابقة.

وسجل الأهلي تسعة أهداف في فوزه على الفيصلي والوحدة في آخر مباراتين له بالدوري.

وتحدد المتأهلون من المجموعات الثلاث الأخرى في منطقة غرب آسيا، لكن مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات ستحدد المركزين الأول والثاني في كل مجموعة.

وضمن الهلال السعودي صدارة المجموعة الثالثة قبل أن يحل ضيفاً غداً الإثنين على الدحيل القطري المنتشي بفوزه بكأس الأمير يوم الخميس الماضي.

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ولدى الهلال 12 نقطة مقابل ثماني نقاط للدحيل.

ويختتم العين الإماراتي، الذي يملك نقطتين، موسمه المحبط باستضافة الاستقلال الإيراني في المجموعة نفسها.

وفي المجموعة الثانية، سيسعى الاتحاد السعودي لانتزاع الصدارة من الوحدة الإماراتي المتأهل مثله للدور الثاني عندما يستضيفه في جدة بعد غد الثلاثاء.

ويتصدر الوحدة الترتيب برصيد 12 نقطة ويتأخر عنه الاتحاد بنقطتين في المركز الثاني، ويحتل لوكوموتيف طشقند الأوزبكي المركز الثالث بأربع نقاط قبل مواجهته ضد الريان القطري متذيل الترتيب بثلاث نقاط بعد أربع هزائم في خمس مباريات.

وتشهد المجموعة الأولى مواجهة بين المتصدر ذوب آهان الإيراني (11 نقطة) والنصر بطل الدوري السعودي (9) في كربلاء بالعراق بعد أن ضمن الفريقان التأهل لدور الستة عشر منذ الجولة السابقة.

ويلتقي الوصل الإماراتي (3) مع الزوراء العراقي (5) في مباراة بلا قيمة في دبي بعد غد الثلاثاء بعد أن ودع الفريقان المنافسة على التأهل.