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ميسي ومالكوم في هجوم برشلونة أمام إيبار

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أعلن أرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق ، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة إيبار، اليوم الأحد، على الملعب

البلدي إيوروا، في الجولة الـ38 من .

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين

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الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا

الوسط: إيفان راكيتش، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، ارتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ، مالكوم دي أوليفيرا

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