أعلن أرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة إيبار، اليوم الأحد، على الملعبالبلدي إيوروا، في الجولة الـ38 من الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: ياسبر سيليسين
الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا
الوسط: إيفان راكيتش، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، ارتورو فيدال
الهجوم: ليونيل ميسي، مالكوم دي أوليفيرا
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي ومالكوم في هجوم برشلونة أمام إيبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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