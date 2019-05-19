ميسي ومالكوم في هجوم برشلونة أمام إيبار

أعلن أرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة إيبار، اليوم الأحد، على الملعب

البلدي إيوروا، في الجولة الـ38 من الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين

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الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا

الوسط: إيفان راكيتش، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، ارتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ميسي، مالكوم دي أوليفيرا