رياضة | الزمالك يتحكم في أهم صفقة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحكم في أهم صفقة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي الاستعجال في حسم صفقة التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي في الوقت الحالي وقرر متابعته بشكل مكثف بداية من مباراة الزمالك الليلة في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأشاد مارتن لاسارتي بقوة لابا كودجو وقدراته التهديفية لكنه قرر تأجيل حسم الصفقة لحين متابعة اللاعب في مباراتي ذهاب وإياب نهائي الكونفيدرالية وقد يتم صرف النظر عنه إذا لم يظهر بمستوى مميز أمام الزمالك خاصة أنها مباراة كبيرة تكشف عن قدرات المهاجمين الحقيقيين الذي يتحملون ضغوط المباريات الكبيرة.

ويعاني الأهلي هجوميًا لكثرة إهدار وليد أزارو للفرص وتراجع مستوى مروان محسن وكثرة إصابات صلاح محسن.