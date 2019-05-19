تشيلسي ينقذ هجومه بحل مؤقت لتجنب فخ الفيفا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي تشيلسي لجأ إلى حل مؤقت لإنقاذ هجومه من فخ حظر التعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن تشيلسي قام بتمديد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو لمدة 12 شهرًا، بعد أن كان من المفترض انتهائه في الصيف المقبل.

ويعاني تشيلسي من العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب مخالفته للوائح التعاقد مع اللاعبين القُصَّر (تحت سن 18 عامًا).

وبات البلوز مهددًا بخسارة جناحه البلجيكي إيدين هازارد، الذي قد ينتقل إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، وهو ما سيكون بمثابة ضربة كبيرة لهجوم البلوز.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهدد أيضًا بمغادرة "ستامفورد بريدج" والعودة إلى يوفنتوس، بعد انتهاء إعارته في الصيف المقبل.