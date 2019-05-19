شكرا لقرائتكم الزمالك ونهضة بركان .. جروس يستقر على الدفع بـ"زيزو" أساسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على الدفع بأحمد سيد "زيزو" فى مركز الجناح الأيمن في التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض في مواجهة نهضة بركان المغربي، التي ستقام في الثانية عشر من منتصف الليل، بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

يأتي استقرار جروس على الدفع بزيزو أساسياً بعد مفاضلة مع إبراهيم حسن الذى يلعب فى هذا المركز خلال المباريات الماضية.

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ويرى المدير الفني للزمالك أن زيزو يتفوق على إبراهيم حسن فى الأدوار الدفاعية ، وهو ما يحتاج خلال مباراة الليلة التى يسعى إلى الخروج بنتيجة جيدة تساعده على الأفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويستضيف الزمالك نهضة بركان يوم ٢٦ من شهر مايو الجاري علي استاد برج العرب فى لقاء الإياب لحسم الفائز باللقب الأفريقي الذي يسعي الأبيض للتتويج به لأول مرة في تاريخه.