شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. شوقى غريب: الجود بالموجود طبيعتى على السفرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، أنه يرضى بما يقدم له على سفرة الأسرة مستبعدًا أن يكون هناك وجبة بعينها يحرص على تناولها خلال شهر رمضان المبارك. ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بحلول شهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر. Advertisements وأضاف المدير الفنى للمنتخب الأولمبي أنه اعتاد على ترك الأمر واختيار الوجبات التى يتناولوها للأبناء خلال شهر رمضان لأنه لا يشغل باله بمثل هذه الأمور. ويعد شوقى غريب، أحد المدربين الكبار الذين ساهموا فى الثلاثية التاريخية للفراعنة فى أمم أفريقيا، بالإضافة إلى قيادته العديد من الأندية المصرية خلال مسيرته التدريبية الحافلة.

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