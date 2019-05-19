شكرا لقرائتكم برونو أوفيني.. أول قائد أجنبي يرفع بطولة للنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجّل البرازيلي برونو أوفيني اسمه بأحرف من ذهب، حيث أصبح أول قائدٍ أجنبي يرفع بطولة للنصر، حينما اعتلى المنصة وحمل كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي حققه فريقه يوم الخميس الماضي.

ولم يسبق لأي لاعب أجنبي في النصر أن حمل شارة القيادة ورفع اللقب، في حين أن هناك أكثر من لاعب أجنبي حملوا شارة القيادة للنصر ولكن لم يحققوا اللقب أبرزهم الجزائري موسى صائب والبوليفي خوليو سيزار والمصري حسام غالي.

خوليو سيزار

ومرت مسيرة برونو أوفيني "والذي تم اختياره قائداً ثانياً للنصر بعد إبراهيم غالب والذي غاب كثيراً هذا الموسم بسبب الاصابة" بكثير من التقلبات مع أصفر العاصمة.

وكانت إدارة النصر السابقة برئاسة الأمير فيصل بن تركي قد تعاقدت مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني مطلع موسم 2016 بنظام الاعارة قادماً من نادي نابولي الإيطالي.

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حسام غالي

وثبّت المدافع البرازيلي أقدامه من أول مباراة خاضها مع النصر والتي كانت أمام القادسية في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي موسم 2016-2017، حيث غاب عن أول مباراتين بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وفي نهاية الموسم كان برونو قد قاب قوسين أو أدنى من عدم التجديد مع النصر والذهاب برفقة مدربه الكرواتي زوران ماميتش والذي انتقل حينها للعين، حيث قدم النادي الاماراتي عرضاً للمدافع البرازيلي والذي فضّل البقاء وتمديد عقده مع أصفر العاصمة.

ويعتبر هذا الموسم هو الأفضل لبرونو حيث ساهم بفاعلية في تحقيق اللقب، خاصة وأنه كان السبب الرئيسي لاعتلاء فريقه الصدارة، بعدما هز شباك الهلال برأسيتين مميزتين سكنت شباك الحارس العماني علي الحبسي، في لقاء القمة والذي وضع الأصفر على رأس هرم ترتيب فرق الدوري.

وخاض برونو مع النصر في الدوري هذا الموسم 25 مباراة بواقع 2250 دقيقة، وحقق لقب أفضل لاعب في المرحلة 25، في حين أنه لعب خلال الثلاث سنوات الماضية مع النصر 137 مباراة بواقع 11406 دقائق، وسجّل 9 أهداف.