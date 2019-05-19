شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يستضيفها الملعب البلدي بمدينة بركان، على أن يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الإياب المقرر لها 26 مايو الجاري.
تنطلق المباراة في الثانية عشرة مساء اليوم، الأحد، وتنقلها قناة «beIN SPORTS HD 1».
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