جماهير ريال مدريد تثور على اللاعبين

قامت جماهير ريال مدريد، برد فعل غاضب خلال مباراة ريال بيتيس على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني، والتي خسرها الملكي 2 ـ 0.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جماهير ريال مدريد التي بدأت مباراة اليوم بالتصفيق والهتاف للاعبين، انقلبت على الفريق مع نهاية الشوط الأول.
ورغم أن النتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي في ذلك الوقت، ولكن الجماهير بدأت في إطلاق الصافرات ضد اللاعبين بسبب أدائهم السلبي، وخصوصًا البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر للميرنجي.
وتُعد هزيمة اليوم هي الـ 12 لريال مدريد هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز العاشر، بجدول الترتيب.
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