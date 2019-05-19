شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. على لطفى ينتظم فى التدريبات بعد مباراة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظم علي لطفي حارس مرمي الأهلى بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية عقب مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد ببرج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.
ويعاني حارس الأهلي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تلك التي تعرض لها خلال احدى تدريبات الفريق، حيث يخوض اللاعب برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافي من الإصابة.
ويؤدى علي لطفي تدريبات تأهيلية في الجيم ويعقبها خوض تدريبات جرى حول الملعب وفقًا للبرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة في ركبته.
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