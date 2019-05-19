شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. أيمن أشرف يواصل ارتداء القناع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل أيمن أشرف لاعب النادي الأهلى ارتداء القناع الطبي على وجهه خلال مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.

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وأكد الجهاز الفنى للأهلى أن اللاعب تخلى عن القناع الطبي في مران امس ،السبت، بشكل احترازي فقط، ولكنه سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقبلة كما حدث في مباراة إنبي الأخيرة التي حسمها الأهلي بهدفين دون رد.

كان أيمن أشرف تعرض للإصابة في أنفه خلال مباراة سموحة التي فاز فيها الفريق بهدف دون رد سجله الأنجولي جيرالدو.