شكرا لقرائتكم محمد فييرا يحزم حقائبه للرحيل عن بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج محمد فييرا لاعب وسط بتروجت من حسابات الجهاز الفنى الحالى بقيادة محمد عودة، ويقوم اللاعب حاليا بتجهيز عرضا رسميا للرحيل عن صفوف الفريق البترولى بنهاية الموسم . وتألق فييرا مع بتروجت فى بداية الموسم مع طارق يحيي وأحرز العديد من الأهداف المؤثرة ، قبل أن يهبط مستواه ويصبح حبيس دكة البدلاء . Advertisements من حهته فإن المدير الفنى محمد عودة يعتمد على الثلاثى حميد ماو ومحمود صلاح بجانب أحمد العجوز وعبد الرحمن زولا فى منطقة الوسط . ويلتقى بتروجت نظيره سموحة بعد غدا الثلاثاء فى مواجهة صعبة للطرفين ستحدد بشكل كبير الفريق الثالث الهابط للقسم الثانى بصحبة الداخلية والنجوم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد فييرا يحزم حقائبه للرحيل عن بتروجت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.